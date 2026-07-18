Pedullà: “Bianco verso il Modena, su di lui c’erano anche Pisa, Las Palmas e squadre Turche”

Un’altra cessione della Fiorentina con Alessandro Bianco che viaggia spedito verso il Modena

Il Modena sta preparando un colpo a sorpresa e importante per il centrocampo. Ci riferiamo ad Alessandro Bianco, classe 2002, rientrato alla Fiorentina dopo l’esperienza in prestito con il PAOK Salonicco. Bianco ha avuto diverse proposte, comprese quella di Pisa, Las Palmas e di un club turco, ma il Modena ha un chiaro vantaggio e ha staccato la concorrenza. Probabilmente lo scatto decisivo. Lo scrive Alfredo Pedullà sul suo sito