Pedullà: "Bianco torna a Firenze per poi ripartire. La Fiorentina ha rifiutato 2 milioni dal Paok per il riscatto"
Indiscrezione di mercato sul futuro di Alessandro Bianco che non rimarrà al Paolo Salonicco
A cura di Redazione Labaroviola
25 giugno 2026 21:57
Alessandro Bianco ha maturato un’esperienza interessante in Grecia con la maglia del PAOK Salonicco, ma non sono scattate le condizioni per il riscatto. Semplicemente perché il PAOK non ha voluto versare i 4 milioni pattuiti, ne aveva garantiti poco meno di due con un’eventuale futura vendita per i viola in caso di cessione del centrocampista classe 2002. Così Bianco è tornato alla Fiorentina, ma sta già valutando alcune proposte sia dall’Italia che dall’estero come riportato da AlfredoPedullà.com