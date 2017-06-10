Pedullà: "Bernardeschi aspetta la Juve, Ilicic via per 10 milioni e Badelj allo Zenit..."
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Badelj? Lo Zenit è una possibilità, lo ha messo in una lista che comprende anche Brozovic e Murillo. Il club russo ha la possibili...
L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Badelj? Lo Zenit è una possibilità, lo ha messo in una lista che comprende anche Brozovic e Murillo. Il club russo ha la possibilità di spendere. Il perché dell’attesa di Bernardeschi? Non vedo perché dovrebbe rendere pubblica la situazione alla vigilia di un Europeo. Non escludo possa andare all’Inter. La Fiorentina vorrebbe arrivare a 50 mln, nella prossima settimana le cose saranno più chiare. Mercato in entrata? Dopo Gaspar, i prossimi sono Diallo e Karamoh. Manca poco per chiudere”.