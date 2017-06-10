Pedullà: "Bernardeschi aspetta la Juve, Ilicic via per 10 milioni e Badelj allo Zenit..."

L'esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha parlato a Radio Bruno: "Badelj? Lo Zenit è una possibilità, lo ha messo in una lista che comprende anche Brozovic e Murillo. Il club russo ha la possibili...

A cura di Redazione Labaroviola 10 giugno 2017 17:04

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