Pedullà: "Berna-Juve trattativa calda. Per Borja l'Inter offre 3 milioni a stagione, divario colmabile con la Fiorentina"

Nel corso della trasmissione di Sportitalia dedicata al calciomercato, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione della Fiorentina:"Per Bernardeschi oggi la Juventus ha aperto i primi contatti sebben...

Nel corso della trasmissione di Sportitalia dedicata al calciomercato, Alfredo Pedullà ha analizzato la situazione della Fiorentina:

"Per Bernardeschi oggi la Juventus ha aperto i primi contatti sebbene Juventus e Fiorentina non lavorino da tempo insieme. Offerta di circa 45 milioni ma la Fiorentina ne vuole 50. Trattativa molto calda. Borja Valero? L'Inter fa sul serio ed offre al giocatore 3 milioni a stagione fino al 2020 allungando il suo contratto attuale con ritocco. La Fiorentina vuole una cifra vicina ai 10 milioni, l'Inter offre sui 7 ma non siamo lontani".