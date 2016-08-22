Pedullà: “Altri due giocatori in arrivo. Occhio a Borja e Ilicic. Sirigu? Si può ma…”

L’esperto di mercato Alfredo Pedullà ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Tatarusanu ha dimostrato di non essere affidabile. C’è un giro di portiere bloccato. Il Milan non vuole dare via Gabriel, Sportiello o resta all’Atalanta o va al Napoli. Il problema è che non c’è tanto tempo per risolvere il problema del portiere. Sirigu? Ha un ingaggio importante al PSG, dovrebbe rinunciarci. La Fiorentina ha fatto un pensierino per lui.

Il mercato della Fiorentina non è finito, prevedo altre due operazioni. Con l’approdo di Salcedo, è stato sventato il pericolo dell’arrivo di Caceres. Penso che arriverà anche un uomo di fantasia a centrocampo. La Fiorentina, inoltre, ha tre situazioni da tenere d’occhio: quelle relative a Babacar, Rossi e Ilicic. Bahebeck? Ha giocato con le quattro carte con la Fiorentina. Se è andato al Pescara, vuol dire che qualcosa non torna. La Fiorentina si è informata timidamente, ma poi è andata su altre piste.

La Roma farà una proposta alla Fiorentina per Borja Valero, se dovesse superare il play off di Champions League. Non capisco, però, perché i giallorossi cerchino Borja Valero e non valorizzino Paredes. Bagadur? Adesso potrebbe arrivare il via libera per Benevento”.