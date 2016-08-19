Pedullà: “Acquisti Fiorentina? Più di uno. Ecco i prossimi possibili movimenti…”

Nel suo solito punto di mercato, Alfredo Pedullà ha parlato di Fiorentina su Radio Bruno. Ecco le parole del giornalista: “Sarà un weekend di campionato, ma il mercato non si rilassa. Sarà più frenetico il prossimo fine settimana, col mercato che chiuderà il 31 agosto alle 23. Zanon? E’ tutto fatto col Matera, ma il ragazzo all’improvviso ha chiesto di rifletterci. La cosa non è ancora andata avanti perché il ragazzo utilizzerà questi giorni per capirne di più. Penso che la Fiorentina se dovesse far cassa lo farebbe solo con Babacar. Ilicic? Il suo più grande estimatore è Corvino. Gli umori delle prime giornate comunque saranno importanti. Mercato della Fiorentina? Mi aspetto 2-3 acquisti, magari anche qualche nome nuovo per la difesa. Non mi stupirei se uscisse qualcuno che non abbiamo mai citato”.