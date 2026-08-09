Pedullà: "Accordo di massima tra la Fiorentina e Pellegrino: previsti nuovi contatti col Parma"
Il centravanti del Parma è l'obiettivo numero uno per rinforzare l'attacco, Piccoli in uscita
A cura di Redazione Labaroviola
09 agosto 2026 13:10
La Fiorentina non perde di vista Mateo Pellegrino. L’attaccante di proprietà del Parma continua a essere uno dei profili più graditi alla dirigenza viola, che da tempo segue con interesse la sua situazione. L’eventuale arrivo di Pellegrino è però legato alla partenza di Roberto Piccoli. L’attaccante piace infatti a diversi club di Serie A, con il Bologna particolarmente interessato.
Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il club gigliato avrebbe già raggiunto un’intesa di massima con il giocatore. Ora bisognerà attendere i prossimi confronti con il Parma per definire tutti gli aspetti dell’operazione.