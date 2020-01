A Radio Bruno ha parlato Alfredo Pedullà: “La Fiorentina era vicina all’accordo col Milan per Paquetà, ma al momento il ragazzo ha stoppato tutto. Per Amrabat ci siamo quasi mancano solo alcuni dettagli. In uscita Ranieri verrà liberato direzione Ascoli, Boateng piace al Celta Vigo mentre Eysseric è stato proposto al Parma”.