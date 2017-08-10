Pedersen: "I viola hanno già presentato un'offerta per me, sarebbe stupendo giocare in Serie A"

Ci sono anche altre squadre ma l'interesse più concreto è quello della Fiorentina, ora è tutto in mano al mio agente

Kristian Pedersen, centrocampista attualmente di proprietà dell'Union Berlino, ha parlato ai microfoni di Bold.dk: "I viola sono interessati e hanno già fatto un'offerta. Ci sono anche altre squadre, ma l'interesse più concreto è quello della Fiorentina. Sarebbe stupendo giocare in Serie A, ma non credo molto alle voci, solo ai fatti concreti".

Prosegue sempre sul suo futuro: "Ho lasciato tutto in mano al mio agente e al club. Finché non succede qualcosa di reale sarò concentrato al 100% sull'Union Berlino. Sono qui solo da un anno, ma nel calcio le cose possono andare anche molto veloci, con cambi repentini, dunque vedremo cosa accadrà".

Conclude sull'interesse dei viola: "L'interesse dei viola mi lusinga, come mi lusinga l'interesse anche di altri club europei".