Pazzini: "Il nostro gruppo non si è mai rotto, stavamo bene insieme ed era la nostra forza"

L'ex giocatore viola ha parlato di come era la Fiorentina dei suoi anni

Giampaolo Pazzini parteciperà all'evento, e al suo fianco numerose glorie del passato gigliato calcheranno questa sera il prato del Franchi. «Provavo un'emozione fantastica a ritrovarmi qui, è un momento straordinario. Aver indossato questa maglia ha rappresentato per me una fonte immensa di fiero compiacimento. La rosa vanta talenti straordinari e uno spogliatoio davvero unito. Nella nostra chat privata cercavamo da tempo di allestire una reunion; anche se manca qualcuno, l'intesa è rimasta intatta, come se gli anni non fossero mai trascorsi. L'alchimia tra di noi è stata uno dei fattori chiave delle nostre vittorie in quell'epoca».

L'affiatamento dello spogliatoio «I ricordi felici sono innumerevoli, ma evidenzio la stagione della penalizzazione a -19, conclusa con un terzo posto conquistato sul rettangolo di gioco. La Coppa Uefa, le notti di Champions League: tappe indimenticabili. Senza dimenticare i ritiri estivi, dove il clima era di totale spensieratezza. Se così non fosse stato, non avremmo preservato un legame così solido a vent'anni di distanza».