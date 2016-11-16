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Pavoletti ha rifiutato il Napoli, il motivo è strano ma non nuovo…

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Pavoletti ha rifiutato il Napoli, il motivo è strano ma non nuovo…

Flavio Ognissanti

16 Novembre · 20:30

Aggiornamento: 16 Novembre 2016 · 20:30

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È stato per diversi mesi in orbita Fiorentina nel caso la società viola avesse venduto Nikola Kalinc proprio ai partenopei, adesso Leonardo Pavoletti, attaccante del Genoa, è sotto il grande interesse del Napoli, orfano di Milik dopo il brutto infortunio. Napoli e Genoa hanno trovato l’accordo per una cifra tra i 18 e i 20 milioni di euro ma proprio il centravanti ha rifiutato il trasferimento alla corte di Maurizio Sarri per una brutta esperienza avuta quando giocava in Campania nella Juve Stabia, brutta esperienza che Pavoletti non vuole ripetere. Questo il motivo per cui adesso il Napoli è solo una squadra lontana di cui non vuole avere nulla a che fare.

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