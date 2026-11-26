Paura per Italiano: un fulmine colpisce l’aereo del Besiktas, il volo ha dovuto cambiare destinazione

Troppo turbolenze hanno impedito l’atterraggio

Momenti di apprensione per il Besiktas, diretto in Georgia per affrontare gli israeliani dell’Hapoel Beer Sheva in Europa League. Durante il trasferimento, il velivolo che trasportava la squadra allenata da Vincenzo Italiano e guidata in attacco da Dusan Vlahovic è stato colpito da un fulmine, rendendo difficoltoso il volo. Le 'Aquile nere' avrebbero dovuto raggiungere Batumi, sede dell'incontro in programma questa sera (giovedì 26 novembre, ore 18:45) alla Batumi Arena. Tuttavia, le condizioni meteorologiche avverse e forti turbolenze hanno impedito al pilota di completare la procedura di atterraggio, rendendo necessario un cambio di destinazione.

Il volo è stato quindi indirizzato verso l'aeroporto di Rize-Artvin, in Turchia, dove l'aereo è riuscito ad atterrare regolarmente. A raccontare quanto accaduto durante il viaggio sono stati alcuni dirigenti del club, intervenuti ai microfoni di 'TRT Sport' dopo essere scesi dal velivolo. L'esperienza è stata descritta come "il volo peggiore della nostra vita". Una volta arrivati a destinazione, la squadra di Italiano non ha comunque mostrato particolari segni di agitazione e alcuni tifosi hanno accolto i giocatori all'aeroporto. Il programma della trasferta ha però subito una inevitabile modifica: il Besiktas ha infatti raggiunto Batumi da Rize in pullman, evitando così un nuovo trasferimento aereo. Ma perché si gioca in Georgia? La gara contro l'Hapoel Beer Sheva si disputerà a Batumi e non alla 'Vodafone Arena' di Istanbul, nonostante il Besiktas sia formalmente la squadra di casa. La scelta di una sede neutrale è legata alle tensioni diplomatiche e alle questioni di sicurezza che hanno portato allo spostamento delle partite delle squadre israeliane fuori dalla Turchia. Lo riporta il corriere dello sport