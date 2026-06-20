Paura per Gago, infarto in diretta tv. L'ex calciatore è stato operato ed è in buone condizioni

Malore per l'ex giocatore di Roma e Real Madrid, attualmente allenatore dell'Universidad de Cile: è stato già operato.

Attimi di autentico terrore nel post-partita dell’Universidad de Chile. 𝗙𝗲𝗿𝗻𝗮𝗻𝗱𝗼 𝗚𝗮𝗴𝗼, ex centrocampista di Roma e Real Madrid e attuale allenatore del club cileno, è stato 𝗰𝗼𝗹𝘁𝗼 𝗱𝗮 𝘂𝗻 𝗶𝗻𝗳𝗮𝗿𝘁𝗼 𝗮 𝘀𝗼𝗹𝗶 𝟰𝟬 𝗮𝗻𝗻𝗶. Il malore, una fitta lancinante al petto, si è manifestato in piena conferenza stampa, proprio nel momento in cui il tecnico argentino aveva terminato di rispondere alle domande dei media dopo la vittoria per 2-0 contro l’O’Higgins.



Le telecamere hanno immortalato la sua 𝗶𝗺𝗽𝗿𝗼𝘃𝘃𝗶𝘀𝗮 𝘀𝗺𝗼𝗿𝗳𝗶𝗮 𝗱𝗶 𝗱𝗼𝗹𝗼𝗿𝗲 𝗺𝗲𝗻𝘁𝗿𝗲 𝘀𝗶 𝗮𝗹𝘇𝗮𝘃𝗮 𝗱𝗮𝗹𝗹𝗮 𝘀𝗲𝗱𝗶𝗮, primo drammatico segnale di un episodio cardiovascolare che ha reso necessario il suo ricovero d’urgenza in una clinica di Santiago.



La notizia ha immediatamente gettato nel panico il mondo del calcio, ma le ultime novità lasciano spazio a un cauto ottimismo. La società cilena ha infatti diramato una nota ufficiale per fare chiarezza sulla situazione: “𝘐𝘯𝘧𝘰𝘳𝘮𝘪𝘢𝘮𝘰 𝘤𝘩𝘦 𝘪𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘥𝘪𝘳𝘦𝘵𝘵𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘦𝘤𝘯𝘪𝘤𝘰, 𝘍𝘦𝘳𝘯𝘢𝘯𝘥𝘰 𝘎𝘢𝘨𝘰, 𝘴𝘪 𝘴𝘵𝘢 𝘴𝘰𝘵𝘵𝘰𝘱𝘰𝘯𝘦𝘯𝘥𝘰 𝘢 𝘶𝘯𝘢 𝘴𝘦𝘳𝘪𝘦 𝘥𝘪 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘪 𝘤𝘢𝘳𝘥𝘪𝘰𝘷𝘢𝘴𝘤𝘰𝘭𝘢𝘳𝘪 𝘦 𝘯𝘰𝘯 𝘴𝘢𝘳à 𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘦 𝘢𝘭𝘭’𝘢𝘭𝘭𝘦𝘯𝘢𝘮𝘦𝘯𝘵𝘰 𝘥𝘪 𝘰𝘨𝘨𝘪”. Nel medesimo comunicato, il club ha comunque voluto rassicurare l’ambiente specificando che “𝘎𝘢𝘨𝘰 è 𝘪𝘯 𝘣𝘶𝘰𝘯𝘦 𝘤𝘰𝘯𝘥𝘪𝘻𝘪𝘰𝘯𝘪 𝘦𝘥 è 𝘢𝘤𝘤𝘰𝘮𝘱𝘢𝘨𝘯𝘢𝘵𝘰 𝘥𝘢𝘭 𝘯𝘰𝘴𝘵𝘳𝘰 𝘴𝘵𝘢𝘧𝘧 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘤𝘰”.

Lo riporta TMW