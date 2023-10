Patrizia Rossetti: “I fiorentini hanno la spocchia contro gli Empolesi. Sono un popolo chiuso”

Il volto televisivo Patrizia Rossetti, nata a Montaione e tifosa dell’Empoli, ha parlato alla vigilia di Empoli-Fiorentina, queste le sue parole:

“L’Empoli non è al pari di grandi come Milan, Inter, Juventus e neanche come la Fiorentina, ma il calcio è strano. Con la Fiorentina è sempre stata molto dura. Mi ricordo quando ero inviata per Quelli che il calcio: sono state poche le volte in cui ho visto l’Empoli prevalere. Poi è chiaro, visto l’attrito sportivo che c’è tra Firenze ed Empoli, mi piacerebbe vincere al Franchi. Alla Fiorentina toglierei Bonaventura, che ho visto molto bene anche in Nazionale. Vincere a Firenze significherebbe togliersi una bella soddisfazione. Non ci dimentichiamo l’Empoli è una piccola, che non ha la visibilità e le sponsorizzazioni della grandi. E non si può fare il confronto con altre squadre che hanno budget diversi e giocatori di alto livello. Sarebbe bello fare punti, anche perché i fiorentini sono un po’ chiusi e da parte loro c’è sempre un po’ di spocchia nei confronti di noi empolesi”.

