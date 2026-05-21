Pastorello sicuro: "Paratici è una garanzia per la Fiorentina, riporterà il club dove merita"

Le parole del noto agente Federico Pastorello sul futuro della Fiorentina targato Paratici

Federico Pastorello, noto agente, ha parlato a TMW, a margine della presentazione del Goldey Boy, soffermandosi nello specifico anche sulla Fiorentina e su Fabio Paratici: “Paratici appresenta una garanzia per la piazza e per la proprietà per riportare il club dove merita. Quest'anno sono stati particolarmente sfortunati, ne sono successe di tutti i colori”.

Aggiunge: "Vanoli mi piace, lo stimo tantissimo e mi auguro per lui che possa lavorare in un contesto più tranquillo rispetto a quello di quest'anno. Le valutazioni le farà Paratici, un direttore sportivo che ha grandissima esperienza e grandissimo occhio. Non dovrebbero esserci problemi".