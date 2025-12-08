9 Dicembre 2025 · Ultimo aggiornamento: 00:44

Labaro viola: il mondo viola minuto per minuto
Pastore: “La Fiorentina subisce gol da amichevole: serve un Ds che faccia una rivoluzione”

News

Pastore: “La Fiorentina subisce gol da amichevole: serve un Ds che faccia una rivoluzione”

Redazione

9 Dicembre · 00:27

Aggiornamento: 9 Dicembre 2025 · 00:44

TAG:

#FiorentinaGiuseppe Pastore

Condividi:

di

L'analisi del giornalista Giuseppe Pastore sulla crisi d'identità e di risultati della Fiorentina ultima in classifica

All’interno del programma Fontana di Trevi di Cronache di Spogliatoio, il Giuseppe Pastore ha fatto un’analisi all’interno del drammatico momento della Fiorentina.

Ecco il punto di vista del giornalista salentino:

“La Fiorentina è un ambiente freddo, spoglio, triste, vive un momento davvero deprimente. La partita si era messa in maniera eccezionale poi De Gea si fa gol da solo, i giocatori iniziano a litigare, a discutere e a sbuffare. Ho visto un Gudmundsson censurabile, passa tutta la partita a non prendersi una responsabilità. Ho visto Kean sfiduciato, tanti giocatori di valore come Dodo e De Gea che non ci credono più. Alcuni di questi hanno la testa la mercato e questa situazione di attesa non fa altro che sottolneare la loro mancanza di responsabilità. C’è una fuga continua di responsabilità che amareggia molto il tifoso. La squadra non è stata capace di impensierire Muric una volta. Penso che nell’assenza totale di dirigenti, giocatori, deve arrivare qualcuno dall’alto (un direttore sportivo) e fare una pesante rivoluzione a gennaio. Se tu mandi via dei big e prendi dei giocatori da battaglia a giugno sei punto e a capo. I giocatori sono incredibilmente forti per quella posizione di classifica. Essere ventesimi in serie A oggi senza aver vinto neanche una partita è una cosa inconcepibile per una squadra arrivata sesta lo scorso anno. Questo gruppo non ha alcun amor proprio, domenica c’è una partita drammatica e male che vada va a 5 punti dalla zona salvezza. Tutte le squadre che i viola hanno davanti sono tutti gruppi sani, ma la Fiorentina prende dei gol da amichevole di giugno.”

 

Lascia un commento

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.

Testata giornalistica | Autorizzazione Tribunale di Firenze n.6004 del 03/11/2015
Edimedia editore | Proprietario: Flavio Ognissanti | P. IVA: IT04217880717
CHI SIAMO

© Copyright 2020 - 2025 | Designed and developed by Kobold Studio