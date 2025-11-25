Pastore: “I calciatori vittime di cori razzisti dovrebbero abbandonare il campo, senza fare annunci”

Il noto giornalista Giuseppe Pastore ha parlato di Fiorentina-Juventus ai microfoni di Cronache di Spogliatoio, queste le sue parole:

“La Fiorentina è tornata ad essere una squadra. Sempre ultima con 6 punti e non ha mai vinto. Ma ha saputo soffrire, nei primi 20 minuti del secondo tempo attaccava poi quando ha capito che le energia stavano finendo e la Juve inseriva giocatori forti si è difesa bene. Con Pioli non era mai riuscita a difendere un punto, crollava sempre nel finale. Invece qui ha concesso pochissimo e ha portato a casa un punto importante. Il problema della Fiorentina saranno le partite facili, quando sei chiamata a vincere. Vanoli spinge molto sulla provincialità come valore positivo, ma questo ti aiuta contro le grandi con le piccole diventa difficile.”

“Ennesimo episodio di razzismo sugli spalti, capita sempre a Doveri come in Atalanta-Juventus. Le direttive che gli sono imposte dei 3 annunci che senso hanno? Perché 3 annunci e non 8? I giocatori dovrebbero abbandonare il campo poi voglio vedere cosa fa l’arbitro. Invece che aspettare 3, 4, 5 annunci.”