Passione Fiorentina sbarca in radio: ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 13.30 alle 15.30

I tifosi della Fiorentina saranno al centro della trasmissione

Una grande novità è pronta a rivoluzionare il pomeriggio di tutti i tifosi della Fiorentina. La nota realtà social e multimediale Passione Fiorentina compie un importante salto di qualità e sbarca ufficialmente sulle frequenze radiofoniche con un nuovo e attesissimo appuntamento quotidiano: "Febbre Viola".

La trasmissione andrà in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, dalle ore 13:30 alle 15:30. Due ore ricche di contenuti, interamente dedicate all'universo viola, trasmesse in diretta sulle frequenze di Radio Studio 54 (FM 96.0 a Firenze, FM 96.5 nel Valdarno e in tecnologia DAB). Ma non è tutto: per chi preferisce il digitale, l’appuntamento sarà accessibile anche in contemporanea video e audio sui canali ufficiali YouTube e Twitch di Passione Fiorentina.

Un filo diretto senza filtri con il popolo viola.

La vera particolarità di "Febbre Viola" risiede nel suo format partecipativo e orizzontale. La trasmissione non ospiterà opinionisti o addetti ai lavori, ma sarà un filo diretto di ben due ore, esclusivo e senza interruzioni, con i tifosi viola.

Il pubblico sarà il cuore pulsante della trasmissione, con l’obiettivo di condividere ultime notizie, dibattiti, dubbi, domande e curiosità. Gli ascoltatori e gli appassionati della Fiorentina avranno la possibilità di intervenire in diretta in qualunque momento per dire la propria, mandando messaggi vocali o telefonando direttamente al numero dedicato: 3926663293.

Con questo nuovo progetto, Passione Fiorentina consolida il suo legame con la piazza di Firenze e con tutti i sostenitori della squadra, offrendo una tribuna quotidiana dove la voce del tifoso è, finalmente, l'unica e indiscussa protagonista. Non resta che sintonizzarsi e far sentire la propria voce!