Passa la paura per Ilicic e si rivede Gonzalo dopo la sosta

Buone notizie dall'infermeria: niente di serio per lo sloveno dopo il duro colpo subito in nazionale

Arrivano finalmente buone notizie dall'infermeria in vista della partita di domenica prossima che, all'ora di pranzo, vedrà la Fiorentina opposta all'Atalanta.

Grande sospiro di sollievo per Josip Ilicic dopo il duro colpo subito da Cahill durante la gara di qualificazione fra la sua Slovenia e l'Inghilterra, poi conclusa sulla 0-0. Lo staff di Paulo Sousa, infatti, dopo gli accertamenti svolti nella giornata di ieri, non ha riscontrato niente di preoccupante ed il trequartista torna così a pieno regime a disposizione del tecnico. Per quanto riguarda la difesa dovrebbe rivedersi Gonzalo al centro del reparto, dopo il fastidio muscolare che lo aveva costretto a saltare la trasferta di Torino.