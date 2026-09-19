Partenza shock del Tottenham ancora a secco di vittorie dopo l'inizio della Premier. De Zerbi sotto pressione

Inizio terribile di stagione del Tottenham di De Zerbi che perde contro l'Aston Villa ed è a secco di vittorie dopo 5 partite stagionali

La crisi nera di casa Tottenham non accenna minimamente a placarsi e anche nello scontro diretto - fra le due "big" che hanno iniziato peggio la stagione in Premier League - con l'Aston Villa è uscito sconfitto per 3-2 in casa al Tottenham Stadium.

Se da un lato Unai Emery dà una scossa importante alla sua squadra (che comunque aveva ben figurato perlomeno lontano dal campionato inglese) non ci riesce ancora una volta Roberto De Zerbi, che fatica a trovare soluzioni ad una situazione che sta diventando drammatica dato che, in caso di vittorie di Coventry e Fulham, si ritroverebbe ultimissimo in classifica.

Il Tottenham arrivava a questa gara con enorme pressione legata alla sconfitta per 3-1 con conseguente eliminazione rimediata in Carabao Cup per mano del Liverpool.

In campionato invece il trend sembrava essere stato invertito rispetto alle due sconfitte iniziale con i due pareggi per 0-0 ottenuti contro Everton e Nottingham, ma lo 0 alla voce goal segnati ha tenuto alta l'asticella della pressione sulla squadra.

E il 3-2 finale, non completando la rimonta da una situazione di 3-0 sotto (di Gallagher e van Hecke i due goal) ha sì sbloccato gli Spurs in zona goal, ma ha portato la squadra alla 5ª partita consecutiva senza vittorie in questo inizio di stagione.

L'unica vittoria ottenuta da Tonali e compagni risale 26 agosto, a mercato ancora aperto, all'esordio in Coppa di Lega dove De Zerbi dilagò per 5-1 contro il Charlton. Una gara ormai dimenticata dato che inframezzata fra due sconfitte pesanti come quelle contro Brentford e Newcastle che hanno aperto la crisi come riportato da Calciomercato.com