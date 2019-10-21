Partenza fortunata della Fiorentina. Ayè segna, ma Tonali la tocca prima con la mano
Parte subito a mille il Brescia che dopo appena due minuti di gioco si porta in vantaggio con una rete di Ayè, dopo una grande giocata di Tonali. Calvarese va però al VAR a controllare l'inizio dell'a...
A cura di Redazione Labaroviola
21 ottobre 2019 21:52
Parte subito a mille il Brescia che dopo appena due minuti di gioco si porta in vantaggio con una rete di Ayè, dopo una grande giocata di Tonali. Calvarese va però al VAR a controllare l'inizio dell'azione e nota che Tonali la tocca con la mano. Ancora 0-0 al Rigamonti