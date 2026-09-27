Parte male il campionato della Fiorentina Femminile: sconfitta 2-0 a Milano contro l'Inter

Esordio amaro per la Fiorentina Femminile

Parte con una sconfitta il campionato della Fiorentina Femminile. All’Arena Civica di Milano, l’Inter supera per 2-0 la formazione allenata da Pablo Piñones Arce al termine di una gara quasi sempre controllata dalle nerazzurre.



La Fiorentina fatica a rendersi pericolosa e appare troppo timida in fase offensiva. Nel primo tempo l’Inter sfiora il vantaggio con Polli, che da posizione centrale colpisce la traversa.



Nella ripresa arrivano i gol che decidono la partita. A sbloccare il risultato è Magull, mentre nel finale Raphino firma il raddoppio con un colpo di testa da distanza ravvicinata sugli sviluppi di un calcio di punizione.



Nel finale l’Inter resta anche in dieci per l’espulsione di Le Bihan, ma la Fiorentina non riesce a sfruttare la superiorità numerica e il risultato resta sul 2-0.