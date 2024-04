Parolo: “La Fiorentina pareggerà contro la Juventus”. Montolivo parla di Italiano: “Non ce lo vedo a Napoli”

Nel salotto del sabato di Dazn, gli ex calciatori Parolo, Montolivo, Matri e Behrami hanno ragionato sul futuro delle panchine in serie A, questo il dibattito:

Matri: ”Gilardino non credo voglia cambiare per forza, se ci fosse l’occasione ovviamente sì ma credo resterebbe volentieri anche a Genova se la società decidesse di appoggiarlo. Fossi in Gilardino resterei però non vedo forza dal lato societario. Non può ripartire con il contratto in scadenza”.

Behrami: ”Merita una situazione di peso per portare le sua idee.”

Parolo incalza su Italiano: ”Italiano al Napoli ce lo vedete ?

Matri e Behrami sono d’accordo: ”Sì”

Montolivo: ”No”.

Parolo chiede: ”Palladino al Bologna se va via Motta?”

Montolivo, Matri e Behrami in coro: ”Sì”.

Su Juventus-Fiorentina Marco Parolo non ha dubbi: ”La Fiorentina pareggerà a Torino contro la Juventus, che dovrà sudarsela per la Champions”.

LA DECISIONE DELLA CURVA FIESOLE