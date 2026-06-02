Parla l'agente di Rugani: "Nessuno avrebbe mandato via Daniele dalla Juve, ma alla Fiorentina serviva un centrale"

Il procuratore del difensore aggiunge: "Parleremo con i bianconeri per il futuro e valuteremo cosa fare"

Intervenuto a Radio Sportiva, Davide Torchia, agente di Daniele Rugani, ha voluto raccontare il passaggio in prestito dalla Juventus alla Fiorentina del suo assistito: "Rugani è andato alla Fiorentina perché la squadra aveva molta necessità di un centrale. Nessuno l'avrebbe mandato via dalla Juventus: Paratici ha colto l'occasione, lo conosce bene, da quando è un ragazzino".

Sempre Torchia ha voluto parlare anche di quello che sarà il futuro del difensore italiano: "La squadra si è salvata bene ma non è stato raggiunto il minutaggio necessario per far scattare il riscatto. Futuro? Nessuna decisione è ancora stata presa, parleremo con la Juventus e valuteremo eventuali offerte".