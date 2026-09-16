Parisi in visita al settore giovanile: "Continuate a dare tutto per raggiungere i vostri sogni"

Un pomeriggio speciale per i giovani calciatori viola, che hanno potuto incontrare da vicino uno dei protagonisti della prima squadra

Fermo ai box per un infortunio che lo terrà lontano dal campo fino a dicembre, Fabiano Parisi continua a mantenere un forte legame con il mondo Fiorentina. Il terzino viola ha fatto visita ai giovani del settore giovanile, trascorrendo del tempo insieme ai ragazzi tra foto, autografi e qualche momento di confronto.

"Il calcio più bello è quello che riesce a far sognare.

Felice di aver condiviso sorrisi, autografi e qualche momento speciale con i ragazzi del nostro settore giovanile. Continuate a divertirvi, a credere nei vostri sogni e a dare tutto per raggiungerli".