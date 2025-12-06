Parisi: “I tifosi sono sempre straordinari. La responsabilità è nostra: dobbiamo dare qualcosa a loro”

Pochi minuti prima di Sassuolo–Fiorentina, Fabiano Parisi ha parlato ai microfoni di DAZN, commentando anche l’importante presenza di pubblico viola attesa al Mapei Stadium.

«I nostri tifosi sono straordinari, sempre. Anche a Bergamo erano in tantissimi e sentiamo continuamente il loro supporto. Oggi la responsabilità è nostra, come in tutte le partite. Dobbiamo dare qualcosa in più, per noi e per chi ci segue ovunque».

Parisi ha poi affrontato anche il tema delle diverse soluzioni tattiche provate durante la settimana:

«Abbiamo lavorato su varie possibilità, poi sarà il mister a scegliere la formazione. Noi siamo pronti a tutto. Io posso fare il terzino o il quinto, è uguale: conta essere disponibili e concentrati. Le indicazioni dell’allenatore possono aiutarci, ma la cosa più importante è dare tutto ed entrare in campo con tanta fame».