Parisi è tornato a correre: "Quella voglia lì". Il terzino viola scalpita per tornare in campo"

Fabiano Parisi lavora duro e non si demoralizza

Non c'è ancora una data precisa per il ritorno in campo di Fabiano Parisi. L'esterno della Fiorentina, alle prese con il recupero dal grave infortunio rimediato nel finale della scorsa stagione, prosegue il proprio percorso di riabilitazione.



Lo staff medico viola sta monitorando attentamente le condizioni del giocatore e valuterà con cautela i prossimi step, evitando di accelerare i tempi per scongiurare il rischio di ricadute.



Nella giornata di oggi la Fiorentina ha pubblicato alcune immagini che mostrano Parisi al lavoro sul campo, impegnato in alcuni esercizi durante il suo percorso di recupero.



All'ex Empoli non manca certamente la voglia di tornare a disposizione. Lo stesso Parisi lo ha sottolineato attraverso una storia pubblicata su Instagram, accompagnata da una foto dell'allenamento: "Quella voglia lì".

Un messaggio che testimonia la determinazione del terzino, che continua a lavorare in attesa di poter tornare finalmente a disposizione della squadra.