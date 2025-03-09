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Parisi: "Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza. Serve subito il giusto atteggiamento"

Su Dazn, prima della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha preso la parola l'esterno viola Fabiano Parisi: "Bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento già nei primi minuti, le vere squadre si vedono...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 14:50
Parisi: "Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza. Serve subito il giusto atteggiamento" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 02.02.2025, Fiorentina-Genoa, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Su Dazn, prima della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha preso la parola l'esterno viola Fabiano Parisi: "Bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento già nei primi minuti, le vere squadre si vedono nei momenti difficili come questo qui. Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza, faremo il gioco che abbiamo pianificato in queste ore. Siamo pronti alla sfida".

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