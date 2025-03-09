Parisi: "Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza. Serve subito il giusto atteggiamento"
Su Dazn, prima della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha preso la parola l'esterno viola Fabiano Parisi: "Bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento già nei primi minuti, le vere squadre si vedono...
A cura di Redazione Labaroviola
09 marzo 2025 14:50
Su Dazn, prima della sfida tra Napoli e Fiorentina, ha preso la parola l'esterno viola Fabiano Parisi: "Bisogna mettere in campo il giusto atteggiamento già nei primi minuti, le vere squadre si vedono nei momenti difficili come questo qui. Dobbiamo sfidare il Napoli in ripartenza, faremo il gioco che abbiamo pianificato in queste ore. Siamo pronti alla sfida".