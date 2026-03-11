Parisi attacca: “Con Pioli ho giocato 30 minuti nelle prime 10. Con lui abbiamo fatto 4 punti”

Fabiano Parisi, calciatore della Fiorentina, è intervenuto in conferenza stampa per presentare la sfida con il Rakow di domani per gli ottavi di finale di Conference League, queste le sue parole:

“Nello spogliatoio c’è un clima tranquillo, sappiamo quello che stiamo vivendo ma siamo padroni del nostro destino. Una squadra ostica, siamo un gruppo unito, nel calcio ci sono alti e bassi ma dobbiamo mantenere l’equilibrio.”

“Voglio ringraziare il mister per la fiducia che mi ha dato, a prescindere dal ruolo. ho le giuste caratteristiche per fare anche l’esterno alto, punto l’uomo e sono veloce. Era la prima volta e sono stato bravo, ma l’importante è mettersi a disposizione per la Fiorentina e il mister.”

“La fiducia aiuta tanto il calciatore, con Pioli le prime 10 ho giocato solo 30 minuti. Le scelte sono dell’allenatore ma io mi alleno al massimo e mi faccio trovare pronto.”

“Si è parlato troppo dell’episodio a Como e io voglio parlare di altro. Sono concentrato sul campo abbiamo degli obbiettivi per la Fiorentina e sono concentrato su quello.”

“Ognuno di noi si deve assumere le responsabilità, io sono un leader silenzioso. Parlo poco e cerco di dimostrarlo in campo, adesso dobbiamo dare più di quel che abbiamo.”

“Cambiare un obbiettivo non è facile, mancano 10 partite e non possiamo permetterci di pensare più in la della prossima partita. Domani dobbiamo passare il turno e poi pensiamo alla Cremonese.”

Non cosa è mancato con Pioli. Le prime 10 partite abbiamo fatto 4 punti, le cose non andavano bene. Le stagioni nascono male ed è difficile raddrizzarle. Adesso stiamo vivendo un momento migliore ma dobbiamo mantenere il giusto equilibrio, bisogna pensare al presente e ad allenarsi. Il calcio ti regala emozioni che non puoi descrivere, proveremo a tirarci fuori.”