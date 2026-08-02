Paris FC: è Koleosho show. Doppietta per l'esterno italiano, in amichevole contro lo Stoccarda

Dopo una lunga estate di voci di mercato, l'esterno classe 2004 è tornato al Paris FC e ha subito lasciato il segno con due reti all'esordio in amichevole contro lo Stoccarda.

Quella di Luca Koleosho è stata una delle vere e proprie telenovele del mercato estivo della Fiorentina. Per settimane il nome dell'esterno italiano è stato accostato ai viola, ma il club gigliato non ha mai deciso di affondare concretamente il colpo. Durante questa lunga trattativa, sembrava anche essere arrivata la svolta quando il calciatore ha aperto a Firenze. Poi si è bloccato tutto, complice un offerta più alta del Paris FC. Il giocatore ha poi scelto, di comune accordo con il Burnley, di sposare nuovamente la causa del Paris FC, club francese nel quale aveva già militato nella scorsa stagione e dove ha deciso di proseguire il proprio percorso di crescita. Alla firma del contratto la Fiorentina aveva mollato il calciatore da settimane.

L'impatto è stato subito devastante. Nella giornata di ieri, infatti, Koleosho ha fatto il suo secondo esordio con la maglia del Paris FC nell'amichevole contro lo Stoccarda, mettendo immediatamente in mostra le proprie qualità con una doppietta. Un inizio da sogno che conferma il valore del classe 2004 e che potrebbe rappresentare il punto di partenza ideale per una stagione da protagonista in Francia, dopo un'estate caratterizzata da numerose indiscrezioni sul suo futuro.