L'analisi "Pare che la sveglia sia suonata". Il club è convinto che il ritiro porterà immeditate conferme a Udine

Dopo lo sfogo si stia cercando di chiarire che non fosse un modo per scaricare solo sul gruppo le responsabilità ma che si trattasse più che altro di un cambio di tono

«Pare che la sveglia sia suonata». È questo il concetto che filtra dal (blindatissimo) Viola Park e la speranza, per chi ha a cuore la Fiorentina, è che la convinzione di dirigenti e allenatore trovi immediata conferma nei fatti. Di certo c’è che quella di Udine per Vanoli sarà una trasferta a dir poco delicata (probabilmente decisiva) e che molto se non tutto passi da come il gruppo avrà recepito la strigliata di Monza prima, e il ritiro poi.

«Io avrei preso la strada opposta — il pensiero di Prandelli, a margine della serata in cui è nata l’Associazione Celeste Pin, dedicata ai più fragili — perché in un momento così bisogna aprirsi alla gente, non averne paura». Da ieri però, e almeno fino alla gara di domenica, De Gea e compagni sono «in clausura» a Bagno a Ripoli. Premessa: non è una punizione. Secondo la versione di club e mister sarebbe soltanto un modo scelto per compattarsi, e per affrontare stando insieme il momento (l’ennesimo) di crisi. Una decisione condivisa insomma, nata subito dopo il confronto andato in scena lunedì sera. Un faccia a faccia collettivo nel quale sia allenatore che capitano hanno spronato tutti a prendere coscienza della realtà e, soprattutto, a ribadire a tutti un principio fondamentale: «Non se ne esce come singoli, ma solo come squadra». Vale per la situazione nel suo complesso, e vale per ogni singola partita. Un invito (in particolare ai giocatori di maggior talento) a non cercare di vincere o risolvere le gare da soli ma, al contrario, esasperando al massimo la collaborazione.

Il tema è quello che Vanoli aveva già sottolineato più volte (parlando di eccesso di generosità) ma che a Monza gli è uscito con parole completamente diverse («Devono avere l’umiltà del loro mister») e soprattutto più dure. La sensazione, tanto per capirsi, è che dopo lo sfogo si stia cercando di chiarire che non fosse un modo per scaricare solo sul gruppo le responsabilità ma che si trattasse più che altro di un cambio di tono. Dalla carota al bastone e pare (tanto per tornare al punto di partenza) che «la sveglia sia suonata». E poi, appunto, tutti in ritiro. Iniziato ieri attorno alle 9.30 quando i calciatori (tra i primi gli infortunati Pongracic e Viery, con il brasiliano alle prese con una «lesione al bicipite femorale sinistro» evidenziata dagli esami specialistici e che rischia di tenerlo fermo fino a Natale) hanno varcato i cancelli del Viola Park, seguiti dalla dirigenza e attesi da Vanoli e da tutto lo staff.

Programma semplice (prima di tutto una lunga analisi al video della partita di Monza), che prevede allenamenti sul campo, in palestra e momenti da riempire stando il più possibile insieme. Ieri per esempio i calciatori erano convocati per il pranzo, mentre la seduta di lavoro era prevista per il pomeriggio. C’è poi chi si è ritirato nelle proprie stanze, chi ha passato un po’ di tempo libero giocando a ping pong e in serata, dopo cena, via libera a visione delle partite di coppa o altro. Per quanto riguarda le soluzioni di campo, tutto porta verso un nuovo ritorno al 4-3-3 con un centrocampista in più (per il momento Brescianini, appena possibile Atta) mentre la difesa a tre è un pensiero possibile ma certo (con due centrali su quattro out) non ora. Se ne riparlerà più avanti, semmai, anche se Vanoli si augura che non ce ne sia bisogno.

Lo scrive stamattina in edicola il Corriere fiorentino