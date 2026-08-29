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Paratici sta facendo di tutto per portare Zirkzee alla Fiorentina. Chiesto sforzo alla proprietà

Paratici continua a lavorare per portare Zirkzee alla Fiorentina

A cura di Chiara Arcioni
29 agosto 2026 14:17
Paratici sta facendo di tutto per portare Zirkzee alla Fiorentina. Chiesto sforzo alla proprietà -
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La trattativa tra Fiorentina e Manchester United per Zirkzee sta entrando nel vivo. Proprio in queste ore si sta discutendo sulla formula: lo United vorrebbe un prestito secco mentre a Firenze si spinge per un prestito con diritto di riscatto. In questo scenario Paratici, che vuole portare il giocatore in città il prima possibile, sta chiedendo uno sforzo alla società per accontentare le richieste del club inglese.

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