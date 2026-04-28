Paratici piace alla Roma? Può essere, ma resterà alla Fiorentina e sta lavorando per il futuro viola

Nonostante l'interesse della Roma Paratici resterà al Viola Park, complice un contratto di 5 anni firmato solamente pochi mesi fa

Nelle ultime ore si è parlato dell'interesse della Roma per il nuovo Direttore Sportivo della Fiorentina Fabio Paratici. Un interesse che può sicuramente essere reale e che infondo non deve stupire visto il curriculum e l'esperienze fatte dal manager viola, interesse che però non porterà a sviluppi. Infatti Paratici è concentrato e proiettato sul suo futuro alla Fiorentina, forte di un contratto di 5 anni a più di 2 milioni di euro a stagione. Adesso i pensieri del DS gigliato sono tutti sul rilancio viola e su una rivoluzione che sembra alle porte tra nuovo allenatore e diverse figure all'interno del Viola Park