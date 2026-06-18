Paratici: "Non posso accettare di arrivare sempre settimo. Sono ambizioso e lavoreremo per competere"

In conferenza stampa Paratici ha commentato gli obiettivi a lungo termine

Il direttore della Fiorentina Paratici, in conferenza stampa ha parlato così in riferimento agli obiettivi da raggiungere: "Non posso accettare di arrivare sempre settimo oppure ottavo, meglio arrivare una volta quattordicesimo per poi prepararsi ad arrivare sesto, quinto, quarto. Faremo un duro lavoro per rendere la Fiorentina competitiva in termini di punti: vogliamo fare più punti possibili, io sono molto ambizioso, i punti contano più della posizione che raggiungi. Il Napoli fece 90 punti ed arrivò secondo".