Paratici: "La proprietà vuole costruire una Fiorentina competitiva e duratura. C'è però biogno di tempo"

Le parole di Paratici sul viaggio in USA. E su Kean: "Lo vogliamo trattenere, ma se arriva un offerta irrinunciabile ci penseremo".

Alle ore 11, al Viola Park, si è tenuta la conferenza stampa di Ferrari e di Paratici di fine stagione e di programmazione della prossima stagione.

Inizialmente interviene Alessandro Ferrari per i saluti: "Siamo arrivati al risultato sperato. Ringraziamo Paolo Vanoli che ha fatto un lavoro enorme e gli auguriamo un grandissimo futuro"

Sul viaggio negli USA: "E' stato un bellissimo impatto. Ha ribadito la volontà di costruire negli anni una Fiorentina competitiva e duratura. Ci tengo a sottolineare queste due parole. La società ha bisogno di tempo però".

A Ferrari sul traguardo: "C'è una situazione che speriamo che non si ripeta più che è quella della stagione affrontata quest'anno. Il sogno è quello di Rocco Commisso e della famiglia che è quello di creare una Fiorentina stabile e solida, che possa migliorare anno dopo anno. Andare a dire quello o quello non si può ma saranno risultati di crescita, sostenibilità e che permettano alla Fiorentina di giocare un ruolo sempre più importante".

A Paratici sul mercato: "Siete molto affezionati a questa storia del budget, che non è dato solo dal mercato. I budget fanno parte di una totalità del club, non solo dal mercato. Viene dato dalle entrate dalle uscite, dai risultati che uno ottiene. Il budget è di mercato e generale".

Su Kean: "Siamo in un periodo di mercato, ci sono delle interlocuzioni con il loro enturage. Sicuramente non sono qui a raccontarvi tutta la vertà che ci diciamo. Per quanto riguarda Kean, è un patrimonio del calcio italiano e della Fiorentina, logicamente siamo in un periodo di mercato. Speriamo che sarà il nostro numero 9, detto questo non siamo assolutamente padroni del nostro destino. Non abbiamo la forza di trattenere un calciatore se arrivano offerte irrinunciabili. E' una risposta sincera e realista".