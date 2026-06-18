Paratici: "Koleosho è sicuramente un ottimo giocatore. I calciatori bravi piacciono a tutti"

Dopo la conferenza stampa, Paratici ha parlato anche ai microfoni di Sky Sport

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Fabio Paratici ha affrontato diversi temi legati al presente e al futuro della Fiorentina, dal viaggio negli Stati Uniti fino al mercato e alla scelta del nuovo allenatore.

Il direttore sportivo viola ha innanzitutto parlato dell'incontro con la proprietà: "È stata una bellissima settimana. Ho avuto modo di conoscere meglio la famiglia Commisso e ho ricevuto conferme sulla solidità e sulla serietà della società. Più che della costruzione della squadra, abbiamo discusso del progetto sportivo e della direzione da seguire nei prossimi anni".

Sul mercato, Paratici ha sottolineato come oggi sia difficile fare programmi rigidi: "A parte cinque o sei club nel mondo, tutti devono reagire alle dinamiche del mercato. Serve elasticità e la capacità di adattarsi a ciò che succede. Solo pochissime società possono permettersi di non ascoltare offerte per i propri giocatori". Su Moise Kean, uno dei nomi più chiacchierati dell'estate viola: "La nostra volontà è quella di trattenere tutti i giocatori importanti. Kean è un patrimonio della Fiorentina e del calcio italiano. Gli sono particolarmente affezionato perché l'ho seguito fin da bambino, fino all'esordio in Champions League".

Paratici ha poi aperto anche ad altri possibili obiettivi di mercato: "I giocatori forti piacciono a tutti. Koleosho è sicuramente un ottimo calciatore, così come altri elementi della Nazionale Under 21".

Infine, il dirigente ha spiegato la scelta di Fabio Grosso per la panchina viola: "Lo conosco molto bene. La Fiorentina lo ha scelto per i suoi valori umani, per il modo di rapportarsi alle persone e naturalmente per le sue qualità tecniche. Sono aspetti che abbiamo approfondito e sui quali continueremo a lavorare insieme".