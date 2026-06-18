Paratici: "Incedibili? Non siamo un top club mondiale, se arrivano offerte di livello è difficile rifiutare"

Le parole di Paratici sul mercato in uscita ed in entrata

Alle 11:00 la conferenza stampa di Paratici e Ferrari. Le parole sul mercato: "Ndour è al centro del progetto della Fiorentina, lui ha appena iniziato. Ha fatto un'ottima seconda parte di stagione, è in crescita. Dodò ha delle ambizioni, vediamo cosa accadrà" - ha spiegato il direttore Paratici - "Incedibili non ce ne sono. Non siamo un top club mondiale, se arrivano offerte di un certo livello è difficile mantenere certi giocatori. Quello che è certo è che se La Fiorentina vuole arrivare ai risultati deve fare over performare i giocatori, e per questo ci vuole una società di livello"