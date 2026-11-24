Paratici è solo al comando, nessuno lo aiuta a decidere. Perché Ferrari non ha seguito Pradè e Pioli?

Paratici si ritrova a gestire le scelte più delicate senza una figura di riferimento al suo fianco

C'è una domanda che a Firenze qualcuno dovrebbe iniziare a porsi seriamente: con chi si confronta Fabio Paratici quando deve prendere decisioni strategiche per la Fiorentina? Chi lo affianca, chi lo consiglia, chi condivide con lui le responsabilità di una società che sta attraversando uno dei momenti più complicati della sua storia recente? Perché la sensazione è che il direttore sportivo si ritrovi a dover gestire praticamente tutto da solo.

E qui entra in gioco Alessandro Ferrari. Qual è il suo ruolo effettivo nelle scelte societarie? Quali competenze porta al tavolo quando si tratta di programmare il futuro del club, individuare una direzione e prendere decisioni che vanno ben oltre il mercato? Domande legittime, soprattutto considerando il momento che sta vivendo la Fiorentina.

FERRARI, PERCHÉ È ANCORA AL SUO POSTO? Le dimissioni di Daniele Pradè e l'esonero di Stefano Pioli avrebbero dovuto rappresentare un punto di rottura, un'occasione per ripensare l'intera struttura dirigenziale. Invece Ferrari è rimasto al suo posto. Ma per quale motivo? Se si voleva davvero aprire un nuovo ciclo, perché il cambiamento si è fermato proprio lì?

Non si tratta di mettere in discussione una persona per partito preso, ma di capire quale contributo possa offrire oggi alla gestione sportiva della Fiorentina. Paratici è arrivato con un curriculum e un'esperienza importanti, ma non può essere contemporaneamente direttore sportivo, riferimento decisionale e unico uomo chiamato a rimettere insieme i pezzi. Una società di calcio non può funzionare lasciando tutto sulle spalle di un solo dirigente.

LA RIVOLUZIONE NON PUÒ ESSERE A METÀ. La Fiorentina ha bisogno di una struttura credibile, di persone competenti e di una gerarchia chiara. Non basta cambiare allenatore, salutare Pradè e affidarsi a Paratici per poi lasciare intatto tutto il resto. Se Ferrari non rappresenta una figura in grado di garantire un contributo adeguato alle nuove ambizioni del club, allora è legittimo chiedersi perché sia ancora lì.

Un elemento da non sottovalutare è il rapporto che Alessandro Ferrari aveva costruito negli anni con Rocco Commisso. Tra i due c'era un legame solido, una sintonia che aveva portato Ferrari a diventare una figura importante all'interno della società viola. Ma oggi, dopo la scomparsa del presidente è inevitabile chiedersi quale sia il suo effettivo ruolo e soprattutto quale contributo possa dare alla nuova Fiorentina.

La domanda, in fondo, è semplice: Paratici con chi parla quando deve decidere? Perché a Firenze si continua a chiedere una rivoluzione, ma sembra che qualcuno abbia dimenticato di completarla. E la Fiorentina non può permettersi un altro progetto costruito senza una vera guida societaria.