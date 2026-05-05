Paratici alla Roma? Di Marzio svela: "I giallorossi vogliono prendere Manna del Napoli"

Di Marzio ha svelato che Manna è il vero obbiettivo della Roma per il ruolo di Direttore Sportivo per la prossima stagione

"È vero che sia Roma che Lazio sono concentrate sul presente, su un derby che si giocherà a breve, su una qualificazione Champions da conquistare per la Roma, e una Coppa Italia da vincere per la Lazio. Ma la società giallorossa sta lavorando per trovare un nuovo direttore sportivo - nonostante Massara sia ancora sotto contratto - e ha già deciso di trovare una figura diversa che possa lavorare in maniera più a stretto contatto con le idee di Gasperini". Inizia così il punto di Gianluca Di Marzio, all'interno di "Caffè Di Marzio", il podcast in collaborazione tra TuttoMercatoWeb.com e Gianlucadimarzio.com.

Manna per il dopo Massara? Gli intrecci di mercato

"La Roma vorrebbe Manna, direttore sportivo del Napoli, i Friedkin si sono mossi in prima persona perché Manna è stato direttore sportivo che avrebbe voluto Gasperini al Napoli nel periodo della finale di Dublino, i contatti tra i due erano molto frequenti, erano anche positivi, Gasperini sta insistendo affinché Manna lasci il Napoli ma De Laurentiis vuole far rispettare il contratto. Non dovesse arrivare Manna potrebbe tornare sicuramente attuale il nome di Toni D'Amico, anche lui però sotto contratto con l'Atalanta, ha già lavorato con Gasperini e devo dire anche in sintonia nonostante alti e bassi. C'è Giuntoli che è libero e che avrebbe voluto Gasperini alla Juventus se fosse rimasto in carica, insomma la Roma si trova di fronte a questa scelta da fare, non mi sorprenderebbe che poi arrivasse alla fine un altro straniero come è capitato in passato". Lo riporta TMW