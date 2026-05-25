Paratici al Milan? Otto giorni fa rispondeva: "Ho appena preso casa a Firenze e mi volete già far cambiare?"

Al via la rivoluzione in casa Milan dopo il fallimento di questa stagione. Torna ancora la voce secondo cui il Milan starebbe cercando di convincere Paratici.

Nuova rivoluzione in casa Milan. È di oggi la notizia dell’ennesimo ribaltone rossonero: via Igli Tare (anche se si sa già da tempo), via Massimiliano Allegri. Una scossa forte, l’ennesima, in una società che continua a cercare stabilità tecnica e dirigenziale dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative.

Per il ruolo di direttore sportivo, Gerry Cardinale avrebbe rimesso nel mirino Fabio Paratici, nominato però appena a febbraio nuovo DS della Fiorentina. Una voce che in realtà circola già da otto giorni e che aveva trovato una risposta piuttosto netta dello stesso dirigente.

“Ho appena preso casa a Firenze e volete già farmi cambiare casa”, aveva scherzato Paratici. Poi il tono si era fatto più serio: “Ho vissuto tre mesi chiuso nel Viola Park. Se mi aveste visto in questi tre mesi non mi fareste questa domanda. Sono super concentrato sulla Fiorentina di adesso e sulla Fiorentina del futuro. Poi fa sempre piacere ricevere attestati di stima, ma non significa che uno debba cambiare”.

Parole che sembravano chiudere la porta al Milan, almeno per il momento.