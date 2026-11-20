L'analisi Paradosso della viola, la Nazione: "Prima in Serie A per dribbling riusciti, ma fatica a trasformarli in gol"

La Fiorentina guida la Serie A con 11,4 dribbling riusciti a partita, ma fatica a trasformare le giocate in occasioni e gol

La Fiorentina ha imparato a saltare l’uomo, ma adesso deve imparare a fare male agli avversari. Il dato che fotografa meglio le potenzialità offensive della squadra viola è quello dei dribbling completati: 11,4 a partita, il miglior rendimento della Serie A. Un primato che racconta la qualità e la personalità degli interpreti offensivi, a partire da Mastantuono e Njie, capaci di accendere la manovra. Sono giocatori che portano imprevedibilità, rompono gli equilibri e costringono gli avversari a cambiare continuamente riferimenti. Il loro contributo è prezioso perché permette alla Fiorentina di guadagnare campo, creare superiorità numerica e aprire spazi dove prima sembrava non esserci alcuna possibilità di passaggio. Il dribbling, in questo senso, diventa uno strumento per dare una nuova dimensione alla proposta offensiva.

Eppure, proprio qui emerge il limite della squadra. Perché tanta capacità di saltare l’uomo non si traduce ancora in una produzione offensiva altrettanto efficace. La Fiorentina riesce a costruire, ad arrivare negli ultimi trenta metri e a creare situazioni pericolose, ma troppo spesso manca il passaggio successivo: quello che trasforma una buona giocata in un’occasione concreta, un’azione promettente in un gol.

Non è dunque un problema di talento, né di personalità. Al contrario, le qualità individuali rappresentano una risorsa da valorizzare ulteriormente. La questione riguarda la capacità di mettere queste caratteristiche al servizio di un sistema offensivo più produttivo. Dribblare per avanzare, ma anche per liberare un compagno; attirare un avversario per creare una linea di passaggio; trovare tempi e movimenti giusti per accompagnare l’iniziativa con inserimenti e presenza in area.

Il salto di qualità passa soprattutto da qui: rendere più efficace la costruzione del gioco, migliorare la connessione tra centrocampo e attacco e dare continuità alle iniziative dei singoli. Mastantuono e Njie possono essere gli acceleratori di una manovra capace di sorprendere, ma serve che attorno a loro si sviluppino automatismi e soluzioni collettive. Perché il calcio offensivo non si misura solo in quanti uomini si riescono a saltare, ma soprattutto in quanto si riesce a costruire dopo averlo fatto.

Lo scrive stamattina in edicola La Nazione