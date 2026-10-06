Panico: "Non chiedete a Ndour di fare quello che non può, è un giocatore di grande concretezza"

L'ex calciatrice ed allenatrice ha parlato del giocatore viola

i microfoni di Radio Bruno, l'allenatrice ed ex calciatrice Patrizia Panico ha espresso il proprio punto di vista su Cher Ndour, centrocampista della Fiorentina che ha avuto modo di guidare e conoscere da vicino ai tempi della Selezione Azzurra Under 15.

Un profilo maturo fin da giovanissimo

Panico ha ricordato l'impatto e il percorso di crescita del classe 2004, sottolineandone le qualità umane e professionali sviluppate anche grazie alle tappe all'estero:

«Ho avuto il piacere di conoscerlo fin da giovanissimo e posso confermare che è sempre stato un ragazzo serio, rigoroso e dal carattere riservato. Quando scendeva in campo con i pari età, la differenza di livello era evidente. La sua maturazione è stata rapidissima e oggi sta confermando l'elevato potenziale che si intravedeva già all'epoca. Ha compiuto un salto di qualità importante affrontando esperienze non facili all'estero: ha scelto la strada più impervia giocando in club di prima fascia come Benfica e Paris Saint-Germain, un bagaglio formativo che lo renderà ancora più completo e solido».

Equilibrio e sostanza: il giudizio sul rendimento viola

L'ex CT dell'Under 15 si è poi soffermata sulle aspettative della piazza fiorentina, difendendo le caratteristiche tecniche del giocatore e commentando il gesto tecnico nell'ultima uscita: