Panchina d'Oro: Angeloni premiato come secondo miglior dirigente del settore giovanile

Secondo posto per Valentino Angeloni

La Fiorentina conquista un posto sul podio nella classifica dedicata ai migliori responsabili dei settori giovanili. Valentino Angeloni, da anni alla guida del vivaio viola, ha ottenuto il secondo posto al premio Mino Favini, riconoscimento inserito nell'ambito della Panchina d'Oro e dedicato ai professionisti che si distinguono per il lavoro svolto nella valorizzazione dei giovani.



Davanti al dirigente gigliato si è classificato Matteo Silvestri, oggi al Sassuolo e nella passata stagione all'Empoli, che si è aggiudicato il premio. Per Angeloni resta comunque un piazzamento di prestigio, che certifica la qualità del percorso portato avanti alla guida del settore giovanile della Fiorentina.