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Palladino torna in Serie A, è il nuovo allenatore del Bologna. Ha firmato un contratto fino al 2029

Palladino ha firmato con il Bologna dopo l’esonero di Tedesco

A cura di Andrea Pagni
16 settembre 2026 12:19
Palladino torna in Serie A, è il nuovo allenatore del Bologna. Ha firmato un contratto fino al 2029 -
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Il Bologna FC 1909 comunica di avere sollevato dall’incarico di allenatore della Prima squadra Domenico Tedesco, cui va un sentito ringraziamento per il lavoro svolto con professionalità e competenza. A lui e ai suoi collaboratori il Club augura le migliori fortune professionali.

La guida tecnica della squadra è affidata a Raffaele Palladino, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2029, e che oggi dirigerà il primo allenamento alle 16 al centro tecnico. Lo scrive il Bologna

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