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Palladino: "Sostituto di Kean? Può farlo anche Caprini nel secondo tempo. Oggi non è importante il singolo"

Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino ha così parlato prima della sfida contro il Como, partendo dal sostituto di Moise Kean: "Abbiamo provato tante soluzio...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
16 febbraio 2025 12:20
Palladino: "Sostituto di Kean? Può farlo anche Caprini nel secondo tempo. Oggi non è importante il singolo" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 06.02.2025, Fiorentina-Inter, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Dazn, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino ha così parlato prima della sfida contro il Como, partendo dal sostituto di Moise Kean: "Abbiamo provato tante soluzioni in settimana. Ho avuto modo di vedere giocatori in posizioni anche diverse. L'assenza di Moise ci ha messo in condizione di cercare alternative e ho visto tutti molto concentrati. Lo può fare Zaniolo, ma anche Beltran o Gudmundsson e Caprini nel secondo tempo. Oggi non è importante il singolo ma la squadra e voglio vedere una prestazione da squadra perché il Como può metterci in difficoltà".

Infine: "Mi aspetto di vedere quello che hanno fatto vedere in settimana. Grande concentrazione e qualità del gioco e in fase di non possesso. Devono dimostrare quello che hanno fatto in settimana, nulla di più. Ma ripeto: non sono importanti i singoli ma tutta la squadra, anche chi entra nel secondo tempo".

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