Palladino sa adattare il gioco alle necessità. Fiorentina estremamente concreta 

La Fiorentina supera il Como dimostrando cinismo e versatilità tattica

La Fiorentina supera il Como 2-0 dimostrando cinismo e versatilità tattica. Palladino inizia con il 4-2-3-1, sfruttando la disposizione offensiva per costruire il primo gol: Bove crossa dalla sinistra, Beltran fa la sponda e Adli, con un inserimento centrale, trafigge Audero. Nella ripresa, con il Como più offensivo, il tecnico passa al 3-4-2-1, blindando la difesa e sfruttando gli spazi per 1l contropiede. Proprio così arriva il raddoppio: Sottil serve Kean, che segna il suo nono gol stagionale. La Fiorentina è stata estremamente concreta, capitalizzando le prime due occasioni utili, una qualità da grande squadra. Adli, in crescita costante, ha gestito bene i ritmi e neutralizzato Nico Paz quando necessario.

Bove si è dimostrato prezioso sia in fase offensiva sia come mediano di rottura, mentre Kean, pur non brillante, ha lasciato il segno. Palladino continua a dimostrare la capacità di adattare il gioco alle necessità del momento, garantendo solidità e incisività. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.

https://www.labaroviola.com/gazzetta-fiorentina-come-un-calabrone-non-e-nata-per-volare-ma-se-ne-frega-e-lo-fa-lo-stesso/278143/