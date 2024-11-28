Palladino: "Questa serata è stata un po' rovinata dai gol subiti, i gol ce li siamo fatti da soli"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina

Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Pafos, queste le parole dell'allenatore viola:

"Godiamoci la serata, poi da domani c'è da pensare all'Inter, la squadra che abbiamo battuto non aveva mai preso 2 gol e perso in trasferta, è stata una vittoria di spirito anche se è stata un pò macchiata dai quei due gol presi ma le partite sono queste, appena cali di attenzione prendi due gol comunque la partita mi è piaciuta. Oggi non era facile, l'avversario andava sempre in verticale e questo ci ha messo in difficoltà, i gol ce le siamo fatti da soli, i ragazzi sanno che dobbiamo migliorare.

Beltran in questo momento non ha un sostituto naturale, quando tornerà Gudmundsson potrà rifiatare. Dodò sta bene ed è tornato carico dalla Nazionale quindi ho preferito farlo giocare. Comuzzo aveva minuti nelle gambe perchè a Como l'ho sostituito e quindi poteva giocare oggi. Ho visto una squadra concentrata e sempre molto attenta

Non abbiamo avuto paura nel finale, potevamo andare sul 4-1 e sul 5-1, alla fine c'è stato un po di timore ma non di paura, non mi piace la paura. Il Pafos è una buona squadra allenata molto bene, faccio i complimenti alla loro società perchè stanno facendo un buon lavoro"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL PAFOS

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