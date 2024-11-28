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Palladino: "Questa serata è stata un po' rovinata dai gol subiti, i gol ce li siamo fatti da soli"

Raffaele Palladino ha risposto alle domande dei giornalisti in sala stampa dopo la vittoria della Fiorentina

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
28 novembre 2024 23:34
Palladino: "Questa serata è stata un po' rovinata dai gol subiti, i gol ce li siamo fatti da soli" -
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Raffaele Palladino ha parlato dalla sala stampa del Franchi dopo la vittoria della Fiorentina contro il Pafos, queste le parole dell'allenatore viola:

"Godiamoci la serata, poi da domani c'è da pensare all'Inter, la squadra che abbiamo battuto non aveva mai preso 2 gol e perso in trasferta, è stata una vittoria di spirito anche se è stata un pò macchiata dai quei due gol presi ma le partite sono queste, appena cali di attenzione prendi due gol comunque la partita mi è piaciuta. Oggi non era facile, l'avversario andava sempre in verticale e questo ci ha messo in difficoltà, i gol ce le siamo fatti da soli, i ragazzi sanno che dobbiamo migliorare.

Beltran in questo momento non ha un sostituto naturale, quando tornerà Gudmundsson potrà rifiatare. Dodò sta bene ed è tornato carico dalla Nazionale quindi ho preferito farlo giocare. Comuzzo aveva minuti nelle gambe perchè a Como l'ho sostituito e quindi poteva giocare oggi. Ho visto una squadra concentrata e sempre molto attenta

Non abbiamo avuto paura nel finale, potevamo andare sul 4-1 e sul 5-1, alla fine c'è stato un po di timore ma non di paura, non mi piace la paura. Il Pafos è una buona squadra allenata molto bene, faccio i complimenti alla loro società perchè stanno facendo un buon lavoro"

LE PAGELLE DEI GIOCATORI DELLA FIORENTINA CONTRO IL PAFOS

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