Palladino: "Partita più importante della mia carriera. La sento più delle semifinali con la Fiorentina"

Palladino presenta la semifinale di Coppa Italia tra Atalanta e Lazio, definendola la più importante della carriera

Dopo la spettacolare rimonta dell’Inter sul Como (3-2), la Coppa Italia entra nel vivo con la seconda semifinale tra Atalanta e Lazio. Palladino ha parlato in conferenza stampa, sottolineando l’importanza della gara e facendo anche un confronto con il passato in viola. Ecco le sue parole:

“Quella di domani è la partita più importante della mia carriera: la sento più di altre semifinali vissute con la Fiorentina, perché arriva al termine di un percorso intenso su tre fronti, con una grande cavalcata in campionato”.