Palladino: "Non vogliamo più perdere punti, dobbiamo giocare sempre come quando affrontiamo la Juve"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato del momento dei viola dopo la vittoria contro la Juventus: "Siamo davvero molto felici e sod...

A cura di Redazione Labaroviola 25 marzo 2025 15:20

Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com

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