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Palladino: "Non vogliamo più perdere punti, dobbiamo giocare sempre come quando affrontiamo la Juve"

Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato del momento dei viola dopo la vittoria contro la Juventus: "Siamo davvero molto felici e sod...

A cura di Redazione Labaroviola Redazione Labaroviola
25 marzo 2025 15:20
Palladino: "Non vogliamo più perdere punti, dobbiamo giocare sempre come quando affrontiamo la Juve" - Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
Firenze, Stadio Artemio Franchi, 16.03.2025, Fiorentina-Juventus, foto Lisa Guglielmi. Copyright Labaroviola.com
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Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato del momento dei viola dopo la vittoria contro la Juventus: "Siamo davvero molto felici e soddisfatti. Dobbiamo continuare così. Il nostro step di maturità ovviamente non passa solo per le vittorie con le grandi squadre ma anche con quelle di medio-bassa classifica. Non vogliamo più perdere punti. Dobbiamo affrontarle con la stessa mentalità con cui abbiamo affrontato la Juventus”.

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