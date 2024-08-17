Palladino: "Mercato? Manca ancora qualcosa, soprattutto dietro. La società lo sa, avrò la rosa pronta"

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato in chiave mercato: "La squadra era abituata a difendere di reparto, ora richiedo molto nei duelli ind...

Intervenuto in conferenza stampa, il tecnico della Fiorentina, Raffaele Palladino, ha così parlato in chiave mercato: "La squadra era abituata a difendere di reparto, ora richiedo molto nei duelli individuali. Ci vuole tempo, abbiamo giocatori forti per questo sono tranquillo, ora spetta a me e al mio staff. A me da fastidio il mercato aperto, ma va accettato, siamo ancora in costruzione. Ci manca ancora qualcosa, soprattutto dietro, la società lo sa e sta lavorando benissimo, so che arriverò a fine mercato con una rosa pronta”.